На Инвестиционном портале Мурманской области опубликован дайджест событий, повлиявших на привлекательность региона в феврале по версии региональной Корпорации развития

Среди главных событий в дайджесте упоминается расширение доступности программы «Гектар Арктики» для жителей других регионов, увеличение числа резидентов Арктической зоны. Кроме того, регион показал рост по ключевым показателям экономического развития.

В феврале количество резидентов Арктической зоны достигло 120. Территория пополнилась пятью новыми резидентами от Мурманской области, которые планируют построить комплекс апартаментов в Мурманске и базу отдыха на севере области, открыть прачечную в Апатитах, построить объект придорожного сервиса и предприятие по обслуживанию спецтехники. Кроме того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил расширение границ ТОР «Столица Арктики» – в неё войдут территории, где планируется построить морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, значимым событием для региона стала новость о том, что аккредитованное Центральным Банком РФ аналитическое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Мурманской области до уровня А(RU).

Кроме того, в феврале Мурманская область вошла в топ-10 регионов по росту в рейтинге РИА «Новости» по качеству жизни населения в российских регионах, поднявшись на 38 место (по сравнению с 43 местом годом ранее).

Также с 1 февраля «Гектар Арктики» стал доступен для всех россиян. Жители других регионов активно пользуются возможностью получить землю в Арктике по упрощенной процедуре.

Фото: https://invest.nashsever51.ru/public/uploads/mediastore/Invest%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_2022.pdf?_t=1648193011