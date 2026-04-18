На итоговой коллегии Минпросвещения России обсудили с регионами технологическое лидерство: Мурманская область в числе 20 лучших субъектов страны по эффективности управления в сфере образования за 2025 год

Вице-губернатор Мурманской области Анна Головина и министр образования и науки региона Диана Кузнецова приняли участие во Всероссийском совещании руководителей региональных органов управления образованием в Центре знаний «Машук» в Пятигорске.

Центральное событие встречи – итоговое заседание коллегии Минпросвещения России, которое провели заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. На нём обсудили результаты работы за 2025 год и задачи на 2026 год.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил участников коллегии за эффективную совместную работу, отметил, что по поручению президента Владимира Владимировича Путина запущены новые федеральные проекты, сформирована новая образовательная модель, ориентированная на задачи технологического лидерства.

Вице-премьер выделил работу по развитию среднего профессионального образования. Локомотивом сферы СПО является федеральный проект «Профессионалитет». Мурманская область при поддержке губернатора Андрея Чибиса в числе лидеров по его реализации. Кроме того, по итогам 2025 года регион вошел в топ-20 субъектов страны по эффективности управления в сфере образования.

«Наш регион не только сохраняет лидерские позиции по внедрению «Профессионалитета», но и последовательно наращивает потенциал всей системы среднего профессионального образования. В рамках проекта при поддержке предприятий-партнёров мы планируем обучить более шести тысяч студентов и заключить свыше пяти тысяч договоров о целевом обучении. При этом система СПО в Кольском Заполярье развивается с учётом задач подготовки квалифицированных кадров для приоритетных направлений Арктической зоны. Сегодня в федеральный проект вошли 17 колледжей, создано 10 образовательных кластеров. Для расширения доступности СПО с прошлого года в регионе запущен эксперимент по упрощённому получению профессии – Мурманская область стала одной из пилотных территорий. Продолжается обновление и модернизация колледжей. Только в этом году будет отремонтировано семь зданий, обновится не менее 20 лабораторий. Это реальные шаги к технологическому лидерству, о котором говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко», – отметила Анна Головина.

Замгубернатора также подчеркнула, что 11 колледжей Кольского Заполярья входят в число лучших образовательных организаций страны по итогам Национального рейтинга трудоустройства и уровня заработной платы выпускников. Это, по ее мнению, прямое свидетельство востребованности наших кадров и качества подготовки студентов.

Как прозвучало на совещании, по результатам прошлого года по программе «Земский учитель» около 600 человек приехали работать в сельские школы страны. В Мурманскую область с начала реализации программы прибыли 54 педагога, в этом году будут приняты на работу ещё 11.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что безусловным приоритетом остаётся поддержка участников специальной военной операции. В 2025 году всего в колледжи было зачислено почти 60 тысяч участников СВО и членов их семей в первоочередном порядке. Кроме того, есть возможность повторно получить специальное профессиональное образование на безвозмездной основе. Участникам СВО и их детям предоставлено право поступления в вузы в рамках отдельной квоты.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов обратил внимание, что в 2025 году было рекордное количество заявлений в колледжи – почти четыре миллиона. В Мурманской области количество ребят, выбирающих среднее профессиональное образование, увеличилось за несколько лет почти на треть, в 2025 году на программы СПО было зачислено более пяти тысяч студентов.

«Благодаря всесторонней поддержке с федерального уровня и успешной реализации национальных проектов сфера образования Мурманской области продолжает динамично развиваться. Об этом говорят успехи детей, показатели приёмных кампаний и сдачи государственной аттестации. В Кольском Заполярье нет семьи, которой бы не коснулись позитивные перемены в системе образования, планомерно продолжим эту работу», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

