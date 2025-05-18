На Ивановом ручье установлен модуль «СОПКИ.ОЗЁРА»

Небольшое строение оформлено в соответствии с единым брендированием проекта «СОПКИ.ОЗЁРА» и окрашено в ярко-оранжевый цвет. Расположено пространство на территории спорткомплекса «Снежинка». Внутри – гостиная, раздевалки, душевые и сауна.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова отметила, что пологий берег, спокойная вода и небольшие глубины разлива позволят посетителям «СОПОК» заниматься не только закаливанием, но и чрезвычайно популярным ныне видом спорта – сап-серфингом.

Слова министра подтвердили глава Федерации серфинга Мурманской области Александра Низовец и её коллега Алина Васенева. Как пояснили спортсменки, Иванов ручей – крайне удобная локация для обучения азам сап-серфинга начинающих, в том числе детей.

Кроме того, отдохнуть, принять душ и выпить чаю в «СОПКАХ» за небольшую плату смогут бегуны, использующие трассы «Снежинки» для тренировок. Поэтому, несмотря на то что лёд на ручье ещё не сошел, модуль откроет свои двери для посетителей уже с понедельника.

Проект «СОПКИ.ОЗЁРА» по созданию на водоёмах Мурманской области инфраструктуры для зимнего плавания и закаливания инициирован губернатором Андреем Чибисом и реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Первые «СОПКИ.ОЗЁРА» открылись в прошлом году в Оленегорске. В декабре 2024 года современный модуль для «моржей» появился в зоне отдыха на озере Среднем в Мурманске.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29988&page=1