На какие профессии растёт спрос в 2025 году в Мурманской области?

Данные hh.ru по итогам за последние 30 дней показывают, что местные работодатели достаточно активны на рынке труда: компании в регионе разместили на hh.ru около 5 тысяч новых вакансий. И лидерами по доле спроса на локальном рынке труда оказались работники сферы продаж и клиентского обслуживания.

Аналитики hh.ru подвели первые итоги января и выяснили, работники из каких профессиональных сфер наиболее востребованы работодателями в самом начале 2025 года.

Данные hh.ru по итогам за последние 30 дней показывают, что местные работодатели достаточно активны на рынке труда: компании в регионе разместили на hh.ru около 5 тысяч новых вакансий. И лидерами по доле спроса на локальном рынке труда оказались работники сферы продаж и клиентского обслуживания. В этой сфере было открыто сразу 24%, или каждая четвертая вакансия, а это более 1,1 тысячи предложений о работе за месяц.

На втором месте по востребованности у компаний Мурманской области – рабочие разных специальностей, включая сварщиков, токарей, слесарей и других. В этой сфере работодатели искали за последнее время в районе 1,1 тысячи работников, а это также 24% от всего объёма вакансий в области.

Замыкают тройку лидеров по востребованности на местном рынке труда работники сферы ритейла – на эту профессиональную область приходится за последний месяц 1 тысяча новых рабочих мест, а это 22% от всего объёма рынка труда в регионе (наглядно на диаграмме).

Примечательно, что по ряду профессиональных сфер также наблюдается рост спроса на кадры, и особенно сильно это видно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Мурманской области сильно вырос спрос на кадры в сфере стратегии и консалтинга. Прирост спроса на менеджеров/консультантов по стратегии и бизнес-аналитиков – сразу на 16%. Также на 38% выросла потребность в кадрах для работы в сфере массмедиа и развлечений. Кроме того, на 56% увеличился спрос на специалистов в сфере маркетинга и рекламы.

Но сильнее всего взлетела потребность в специалистах в ИТ-секторе: программистах, тестировщиках и гейм-дизайнерах (+57% новых вакансий год к году). В данном случае мы видим, что новый 2025 год открывает интересные карьерные перспективы для представителей самых разных профессий, – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.