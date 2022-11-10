На каких работников у компаний СЗФО вырос спрос после объявления частичной мобилизации

На фоне происходящих событий в геополитике экономического кризиса и частичной мобилизации в регионах СЗФО растёт спрос сразу на ряд различных специалистов.

По данным hh.ru, в топ наиболее востребованных профессий на Северо-Западе страны за месяц вошли: водители (особенно категорий B, C, D). Для таких специалистов число вакансий выросло за месяц на 80% новых вакансий. После объявления мобилизации, вырос спрос на младший медперсонал и врачей: +108% по СЗФО. Врачи покидают свои рабочие места не только по повесткам, но и уезжая за рубеж, в связи с этим работодателям нужно замещать выбывших сотрудников. Также достаточно высок спрос на линейных работников в сфере продаж и клиентского сервиса +125% новых вакансий за месяц.

Кроме того, в компаниях СЗФО за последний месяц вырос спрос на услуги психотерапевтов и психологов: +75% новых вакансий. Вырос спрос у компаний на работников в сфере автобизнеса и особенно механиков, автослесарей (+15% в октябре к сентябрю), юристов (+12% новых рабочих мест), сервисных инженеров (+19%), а также рабочий персонал (+24%).

После 21 сентября на рынке труда СЗФО изменился и спрос на работников в разрезе гендерного состава. Теперь женщины-соискательницы стали чаще, чем мужчины получать приглашения на работу или собеседования от работодателей. По сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 59% до 62%, а доля мужских – сократилась с 41% до 38%. Этот тренд наиболее выражен в профессиональных сферах «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%).

Кроме того, количество вакансий с возможностью работать удаленно в октябре в регионах СЗФО увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим месяцем. Работников на дистанционку ищут в сфере IT и инженерных специальностей, маркетинга и рекламы, финансов и бухгалтерии. В данном случае переход на удаленку связан как с объявлением частичной мобилизации, так и с устоявшимися трендами в отдельных сферах.

«Мы прогнозируем, что до конца года и возможно далее по времени тренд на удаленку сохранится. После объявленной мобилизации перед компаниями встали серьёзные трудности, связанные с отъездом из страны сотрудников, причём как мужчин, так и женщин. Работодатели совершенно по-разному отреагировали на новые обстоятельства. Не все оказались готовы предложить своим подчиненным удалёнку, как это было в период пандемии. В то же время компании стали сталкиваться с невыходом новых сотрудников на работу - соискатели-мужчины часто дезинформируют рекрутёров, указывая в резюме готовность трудиться в московском/петербургском или любом другом городе. По факту человека может уже не быть в стране, и он может работать только удалённо. В целом готовность работодателей предоставлять удалёнку сохраняется на рынке труда - осенью этого года число таких вакансий держится на уровне 55000 по стране.

Напряженность на рынке труда безусловно будет сохраняться, но не только среди работодателей, но и среди соискателей, поэтому компаниям и особенно в сферах с большим числом мужчин-работников и кандидатов, скорее всего будет сложнее закрывать вакансии. Связано это с тем, что либо не будет количественно хватать кандидатов (не забываем про демографическую яму 90-х), либо люди не будут торопиться выходить на рынок труда, особенно, если текущий работодатель готов предоставить бронь от мобилизации или отсрочку от армии», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.