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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.21 12:00

На какую работу в СЗФО могут претендовать соискатели с инвалидностью

С 1992 года Международный день борьбы за права инвалидов отмечается ежегодно 5 мая. В этот день в 1992 году люди с ограниченными физическими возможностями 17 европейских стран провели день борьбы за соблюдение прав инвалидов и исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. Аналитики hh.ru выяснили, как много и какие варианты работы есть для соискателей с инвалидностью, какие требования предъявляют работодатели и какую зарплату предлагают.

С начала года в регионах СЗФО было размещено более 7000 маркированных вакансий для соискателей с инвалидностью. География таких вакансий в СЗФО неоднородна: большая часть с начала 2021 года приходится на Санкт-Петербург (66% от общего числа вакансий по СЗФО). На втором месте по числу размещенных вакансий – Ленобласть – почти 600 вакансий или 4% от всех в СЗФО. На третьем месте - Калининградская область – более 400 вакансий для соискателей с инвалидностью. Ещё 5% или порядка 300 вакансий есть для соискателей в Архангельской области. По 3% вакансий размещено в Псковской, Новгородской, Мурманской областях, а также в Коми и Карелии, менее 1% вакансий для соискателей с инвалидностью есть в Ненецком АО.

Треть маркированных вакансий в регионах СЗФО приходится на сферы «ИТ, телеком», каждая пятая вакансия размещена в сферах «Маркетинг», и «Продажи».

В каждой второй маркированной вакансии работодатели не требуют наличие опыта, в 37% соискателям потребуется опыт от 1 года до 3 лет и в 14% в вакансиях указано наличие стажа работы от 3 лет и более. Диапазон предлагаемых зарплат зависит от профессиональной сферы. Как правило, более высокие зарплаты предлагаются в сфере производства, ИТ-телеком. В 47% вакансий в регионах СЗФО предлагается зарплата порядка от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, в 16% вакансий зарплата от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.

Подборка вакансий для соискателей с инвалидностью, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

Регион

Вакансия

Предлагаемая зарплата

 

 

 

 

 

 

Мурманская область

 

 

Работник ресторана KFC Мурманск "Плазма"

от 25 000 руб. до вычета налогов

Менеджер Вводных уроков в школу программирования

от 20 000 до 120 000 руб. на руки

Продавец автозапчастей

от 45 000 до 60 000 руб. на руки

Курьер к партнеру сервиса "Яндекс.Еда"

от 60 000 руб. до вычета налогов

Кассир торгового зала на автозаправочный комплекс

 

от 30 000 руб. на руки

Оператор call-центра

Зарплата по итогам собеседования

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