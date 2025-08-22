На капитальный ремонт крыши Кандалакшской центральной районной больницы выделено 14 млн рублей

В Кандалакшской центральной районной больнице ведутся работы по ремонту кровли. В последнее время кровля больницы находилась в аварийном состоянии: протечки воды во время дождей и таяния снега приводили к затоплению помещений, в том числе медицинских отделений.

В операционной и других важных зонах вынужденно размещали ёмкости для сбора воды, что создавало дополнительные риски и осложняло работу персонала. Капитальный ремонт крыши необходим для обеспечения безопасных и комфортных условий оказания медицинской помощи пациентам.

В рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» на проведение ремонтных работ из областного бюджета выделено 14 млн рублей.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, ориентировочный срок завершения работ — 31 августа 2025 года.

