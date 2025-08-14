На капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации Кандалакшской центральной районной больнице выделено более 144 млн рублей

В Кандалакшской центральной районной больнице идёт капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации. Проведение капитального ремонта очень важно, потому что отделение эксплуатируется без серьёзного обновления более 30 лет — с момента постройки больницы.

За это время помещения устарели, перестали соответствовать современным нормативам СанПиН и требованиям к оказанию реанимационной помощи, что создавало сложности в работе медицинского персонала и ограничивало возможности для оказания качественной медицинской помощи пациентам.

Работы проводятся в соответствии с программой модернизации первичного звена и стратегического плана «На Севере — жить!». На реализацию выделено 144,4 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.

В рамках ремонта запланирована закупка современного реанимационного и анестезиологического оборудования, включая специализированное оснащение для новорождённых.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, ориентировочный срок завершения ремонтных работ — 20 декабря 2025 года. На текущий момент готовность объекта составляет 40%.

