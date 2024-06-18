В Мурманской области пункты витаминизации перейдут на летний режим работыПо поручению Андрея Чибиса руководители муниципалитетов прокомментировали ряд вопросов, прозвучавших на «прямой линии» с губернатором
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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.24 15:00

На капитальный ремонт жилого фонда Мурманской области помимо средств собственников в рамках стратегического плана «На Севере – жить» из бюджета выделено 5,5 млрд рублей

17 июня в ходе оперативного совещания обсудили ход реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2024 году.

«Всего в планах провести более 1900 видов работ в 579 домах. Большая часть из них будет завершена в 2024 году, а часть работ перейдёт на 2025 год. На цели капитального ремонта помимо средств собственников выделены из бюджета в рамках стратегического плана «На Севере – жить» 5,5 млрд рублей, – это очень большие средства. В том числе 3,8 млрд на работы по плану реновации ЗАТО», – сообщил губернатор Андрей чибис.

Он подчеркнул, что правительство регулярно выделяет дополнительные средства из областного бюджета на капитальный ремонт домов, чтобы ускорить процесс приведения жилфонда в порядок.

«К сожалению, он достаточно изношен. Это мы видим и по состоянию домов, и по состоянию внутридомовых сетей. И если на приведение его в порядок будут направляться только средства собственников, то ремонтные работы растянутся на многие десятилетия. Поэтому каждый год мы вкладываем дополнительные средства в рамках стратегического плана «На Севере – жить», – рассказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в  этом году работы по капремонту, как обычно, охватят все 17 муниципалитетов. А всего на эти цели будет направлено 9,3 млрд рублей. Работы по капитальному ремонту идут круглый год, ведь в их перечень входит не только обновление внешнего облика зданий, но также и капитальные ремонты крыш, подвалов, фундаментов, внутридомовых инженерных систем. На данный момент уже выполнено 233 вида работ в 102 многоквартирных домах. В том числе заменено 139 лифтов.

Подробнее о том, что будет непосредственно сделано, доложила генеральный директор регионального Фонда капремонта Юлия Барсукова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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