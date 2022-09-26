На капремонт домов из регионального бюджета выделено почти 2,5 млрд рублей

В Мурманской области продолжаются работы по капремонту домов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В этом году в плане 423 многоквартирных дома, из которых 212 делаем за счёт средств областного бюджета. На эти цели направлено почти 2,5 млрд рублей. В том числе, в рамках второго этапа программы перехода на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе Мурманска опережающими темпами уже выполнен монтаж 134 из 135 ИТП в 107 МКД. Сейчас там проводятся пусконаладочные работы», - отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что до конца 2025 года подобные тепловые пункты будут установлены в 447 МКД Ленинского округа.

Фото: https://gov-murman.ru