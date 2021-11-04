На капремонт фасада Дома физкультуры в Оленегорске выделили 14 миллионов рублей

На ремонт фасада Дома физкультуры в Оленегорске выделили 14 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На эти средства проведут капитальный ремонт ограждающих конструкций и смонтируют вентилируемый фасад. Таким образом Дом физкультуры обретет свой окончательный облик – пока он радует жителей и гостей города лишь главным фасадом. Всего капремонт обойдётся в 15 миллионов рублей. Часть средств выделит из своего бюджета муниципалитет, сообщает Министерство строительства Мурманской области.