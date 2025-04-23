На капремонт фасадов и крыш домов в Североморске и Мурманске планируется выделить 1 млрд рублей

Правительство Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» продолжает оказывать поддержку в проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Так планируется выделить из регионального бюджета 1 млрд рублей на приведение в порядок крыш и фасадов 42 домов Мурманска и Североморска.

«Поменять облик заполярных городов, капитально отремонтировав многоквартирные дома, только за счёт средств собственников, собираемых в рамках взноса на капремонт, крайне тяжело. Поэтому правительство региона уже который год оказывает поддержку, выделяя субсидию на приведение в порядок жилого фонда. В 2025 году планируется направить на эти цели 1 млрд рублей», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

За счёт этих средств будут приведены в порядок 34 дома на улицах Алексея Генералова, Дзержинского, Советской, Капитана Пономарёва, Карла Маркса, Марата, Папанина, Шмидта, Фрунзе и Софьи Перовской и проспектах Героев-североморцев, Кирова, Ленина и Кольском в Мурманске, а также 8 домов на улицах Сафонова и Сгибнева в Североморске. У 31 дома будет капитально отремонтирована крыша, у 35 – фасады и у 2 – фундаменты.

Как отмечает региональное Министерство строительств, всего с 2019 года в Мурманской области были капитально отремонтированы 2243 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/