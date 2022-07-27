На капремонт крыши проблемного дома в Мурманске выделили 27 млн рублей

Правительство Мурманской области продолжает оказывать помощь в капитальном ремонте многоквартирных домов. Из регионального бюджета выделили средства на капремонт крыши дома №29 на проспекте Ленина в Мурманске. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительства.

«От жильцов дома №29 на проспекте Ленина поступили жалобы частичное разрушение фасада. Было проведено обследование здания, которое показало, что причина разрушающегося фасада в протекающей кровле. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на корректировку проекта и капитальный ремонт крыши были выделены 27,3 миллиона рублей. Работы по приведению в порядок проблемной кровли начнутся уже в этом году со сроком окончания в 2023», – отметили в Минстрое Мурманской области.

Напомним, всего в 2022 году на капитальный ремонт многоквартирных домов из областного бюджета было выделено 2,2 млрд рублей.