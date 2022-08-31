На капремонт проблемной крыши в Мурманске правительство региона выделило 22 миллиона рублей

Правительство Мурманской области продолжает оказывать поддержку собственникам многоквартирных домов, в которых конструктивные элементы находятся в критическом состоянии. Так, на капремонт крыши дома №26 на улице Сафонова в Мурманске выделили 22 млн рублей.

«По многочисленным жалобам было проведено обследование дома №26 на улице Сафонова, которое показало, что в капитальном ремонте нуждаются крыша, фасад и внутридомовые инженерные сети. По поручению губернатора Андрея Чибиса из регионального бюджета были выделены деньги на приведение в порядок кровли. Работы будут проведены уже в этом году», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, возможность капитального ремонта фасада и внутридомовых инженерных сетей дома №26 на улице Сафонова планируется рассмотреть после выполнения работ по ремонту крыши.

Фото: https://gov-murman.ru