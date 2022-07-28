На карте Мурманской области появился новый археологический памятник

Специалисты областного краеведческого музея совершили экспедицию на полуостров Рыбачий, чтобы проверить поморскую легенду.

На протяжении многих лет на Кольском Севере в среде поморов бытовало поверье о морском разбойнике-исполине, взимавшем дань с русских рыбаков, пока не найдётся человек, который победит его в единоборстве.

Одно из самых ранних упоминаний о легенде относится ещё к 1848 году. По одной версии, победителем Аники являлся неприметный с виду поморский юноша, младший член промысловой артели, по другой – монах, по третьей – боярский сын, сосланный властями в Печенгу. А с XIX века путешественникам даже показывали сохранившийся круг, в котором произошло единоборство и, возможно, был захоронен морской разбойник. Однако до сегодняшнего дня в нашем распоряжении имелось несколько карандашных набросков «могилы» и разрозненные противоречащие друг другу описания.

Для того, чтобы проверить, есть ли под легендой хоть какие-то реальные основания, при содействии регионального Министерства культуры краеведческий музей направил Мурманскую археологическую экспедицию в район Цип-Наволока.

В результате удалось обнаружить загадочный каменный «круг» (на деле оказавшимся семигранником) и с помощью современного оборудования сделать его точный чертёж и сфотографировать. Также была выполнена подробная топографическая съёмка местности.

Теперь на археологической карте Мурманской области появился новый археологический памятник. А дальше сотрудников музея ждёт составление научных отчётов и обработка полученных данных, о которых они расскажут на ближайших научно-практических конференциях, сообщает региональный Минобр.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262386%2Fwall-139605315_19459