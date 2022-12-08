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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 12:00

На карту или наличкой? Как жители СЗФО получают зарплату и насколько она их устраивает

73% респондентов на Северо-Западе страны получают зарплату на карту (в среднем по России таких набралось 74%). В данном случае Северо-Западный федеральный округ оказался на 4 месте в стране по доле работников, получающих зарплату на карту. Чаще других (в 77% случае зарплату на карту получают работники ЦФО), а в разрезе регионов наибольшая доля получателей зарплаты на карту зафиксирована в Калужской (88%), Оренбургской (86%) и Владимирской (85%) области.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО, чтобы узнать о деталях получения ими заработной платы.

73% респондентов на Северо-Западе страны получают зарплату на карту (в среднем по России таких набралось 74%). В данном случае Северо-Западный федеральный округ оказался на 4 месте в стране по доле работников, получающих зарплату на карту. Чаще других (в 77% случае зарплату на карту получают работники ЦФО), а в разрезе регионов наибольшая доля получателей зарплаты на карту зафиксирована в Калужской (88%), Оренбургской (86%) и Владимирской (85%) области.

Ещё каждый десятый опрошенный в регионах СЗФО (11%) заявил, что его труд оплачивают наличными. А почти каждый пятый (17%) получает зарплату частично наличными, частично на карту.

С точки зрения возраста чаще всего наличными получают зарплату соискатели старше 55 лет (примерно каждый пятый или 17%). С точки зрения профессиональных областей чаще других получают деньги наличными специалисты из сфер «Автомобильный бизнес» (22%), «Рабочий персонал» (16%), а также студенты (19%).

Львиная доля тех, кто получает зарплату на карту находится в сфере «Госслужба» (97%), «Добыча сырья» (95%), «Банки и финансы» (90%). Смешанный вариант оплаты (на карту и наличными) чаще других практикуется в сфере «Закупки» (32% опрошенных из этой области), в ресторанно-гостиничном бизнесе (35%) и в продажах (26%).

Также отметим, что в ходе опроса hh.ru лишь треть (31%) жителей СЗФО ответили, что уровень текущей зарплаты устраивает, причем лишь 8% однозначно довольны своим доходом, еще 23% - скорее довольны, чем нет. 62% жителей регионов СЗФО сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. А чтобы зарплата начала радовать трудящихся на Северо-Западе, она, по их словам, должна вырасти более чем в два раза – так заявил каждый пятый опрошенный (22%). Ещё 32% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза. 17% трудящихся в СЗФО отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 21% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%. И лишь 6% опрошенным будет достаточно роста на 10-20% (наглядно на диаграмме).

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