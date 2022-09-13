На карту регионального турпортала нанесены 12 экологических маршрутов, которые туроператоры включают в свои турпродукты

За последние несколько лет туристический поток в Мурманскую область вырос. Больше всего гостей в Кольское Заполярье приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

«Исходя из данных big data, к нам едут наиболее платёжеспособные путешественники, готовые остаться на Кольском полуострове на более длительное время. Мы предлагаем им качественный пакет услуг, в который туроператоры включают посещение крупных культурных и спортивных мероприятий. Например, Арктический фестиваль «Териберка», регата крейсерских яхт «Паруса Кандалакши», фестиваль «Колвица», фестиваль селедки в Терском районе, Imandra Viking fest в Мончегорске, Gastro industy fest в Никеле», – отметил на оперативном совещании председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. По его словам, крупные мероприятия собрали за сезон более 45 тыс. гостей со всей страны.

Кроме того, региональным комитетом по туризму реализуется ряд программ для поддержания положительного имиджа Мурманской области в туриндустрии:

- разрабатывается маркетинговая и бренд-стратегия по туризму исходя из портрета гостя и целевых рынков;

- исследуются точки притяжения, целевые рынки с целью формирования национального маршрута;

- планируется календарь событий на 2023 год с учетом туристического спроса предыдущих периодов;

- формируется дайджест ключевых показателей для туристического бизнеса.

Для повышения качества регионального турпродукта и интеграции местных жителей в туриндустрию комитетом разработан универсальный инструмент – «Арктическая лаборатория туризма». Лаборатория проводит экспертные выезды по территории Мурманской области для апробации и экспертизы существующих маршрутов и туристических объектов, разработки новых комплексных туристических продуктов, повышения квалификации представителей турбизнеса и формирования эффективных партнерских сетей.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в 2022 году лаборатория уже провела 12 экспертных выездов. В результате на карту регионального турпортала нанесены 12 экологических маршрутов, которые туроператоры включают в свои турпродукты, установлены новые взаимоотношения туроператоров с предприятиями размещения, питания и туристского показа, представители бизнеса принимают участие в просветительских мероприятиях, связанных с темой этого года – экологическим туризмом.

«Мурманская область находится под пристальным вниманием федеральных СМИ – ежедневно мы работаем с большим количеством запросов на съемки и пресс-туры. К нам приезжают съемочные группы тревел-шоу, блогеры, журналисты глянцевых журналов. Только летом мы приняли более 10 съёмочных групп, которые осветили самые яркие мероприятия», – подчеркнул руководитель комитета.

Фото: https://gov-murman.ru