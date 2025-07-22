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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.25 18:00

На Казбеке должников нет! Проверил Андрей Зубов, заместитель главного судебного пристава Мурманской области, покорив вершину горы

Заместитель главного судебного пристава Мурманской области Андрей Зубов покорил горную вершину России Казбек. Восхождение было посвящено 160-летию ФССП России.

Казбек — самый восточный пятитысячник Кавказа, высота 5033 метров над уровнем моря. Расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта. Казбек входит в список десяти вершин Российской Федерации для присвоения звания «Снежный барс России».

Как сообщает пресс-служба УФССП Росси по Мурманской области, ни погода, ни усталость не помешали Андрею Владимировичу добраться до заветной вершины и развернуть флаг Федеральной службы судебных приставов. Для него это уже четвертое восхождение в горы. Ранее, в 2019-ом и 2022 годах, Андрей Зубов покорил самую высокую горную вершину России и Европы Эльбрус. В 2021 году ему покорилась самая высокая гора Африки Килиманджаро.

«Своё очередное восхождение в горы я посвятил 160-летию ФССП России, - отметил Андрей Зубов. -  Горы покорили меня ощущением свободы, невероятно красивыми видами, открывающимися с вершин, чистейшим воздухом. Альпинизм - занятие не из легких. Я занимаюсь бегом, плаванием, лыжными гонками, что помогает мне при восхождении. Но самое главное, это преодолеть свою собственную внутреннюю «вершину»!».

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП Росси по Мурманской области.

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