Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.12.21 18:00

На каждого десятого работающего систематически повышает голос начальник

Мужчины чаще женщин считают, что начальник кричит на них просто так, а женщины чаще видят причиной повышения голоса собственные ошибки и невыполнение плана. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

6 из 10 россиян сообщили, что руководитель никогда не повышает на них голос. 4 из 10 признаются, что им приходилось участвовать в разговорах на повышенных тонах: 10% слышат крик руководства часто, а 30% — лишь иногда.

По мнению россиян, самая распространенная причина для крика в офисе — это стресс и плохое настроение начальства: 21% россиян, на которых повышает голос руководитель, сообщили, что в последний раз он делал это именно потому, что был не в духе. 11% рассказали, что шеф кричал на них без причины, по 9% признались, что поводом стала допущенная ими ошибка и несогласие с руководителем в споре. По мнению 7% опрошенных, начальник разговаривает с ними на повышенных тонах потому, что ему в принципе свойственна такая манера общения. В 5% случаев причиной повышения голоса в последний раз стало невыполнение сотрудниками плана. По 3% опрошенных сообщили, что руководитель кричал на них из-за вопроса или просьбы, недопонимания, отказа выполнять чужую работу. О том, что разговор на повышенных тонах состоялся из-за ухода работника на больничный, рассказали 2% респондентов. Столько же видят причину крика в том, что руководителю не понравилось, как сделана работа. Каждый десятый рассказал о других поводах: отказ вакцинироваться от COVID-19, пропущенный звонок в выходные дни, перерасход рабочих материалов и т.д.

Мужчины чаще, чем женщины, считают, что в последний раз руководитель кричал на них без причины. Тех же, кто признает, что начальник повысил голос из-за допущенной ими ошибки, невыполнения плана и особой манеры общения, больше среди женщин.

Как справляются со стрессом россияне после разговора на повышенных тонах с шефом? Чаще всего — просто абстрагируются и стараются не обращать внимания (48%). 7% опрошенных обычно молчат, а 5%, напротив, — тоже повышают голос. Пьют успокоительное 4% респондентов, чай или кофе — 3%. Курят, глубоко дышат, медитируют или идут в спортзал — также по 3%. 2% берут себя в руки и продолжают работать. Ещеё2% подбирают аргументы в свою защиту, выходят на улицу подышать или заедают стресс. О других способах справиться с нервами рассказали 14% россиян: они пишут жалобы вышестоящему начальству, улыбаются в ответ, слушают музыку, плачут, рисуют, считают до десяти, думают о зарплате и семье, выговариваются родным и друзьям.

Абстрагируются от вербальной агрессии руководителя, кричат на него в ответ и уходят курить чаще мужчины, чем женщины. Представительницы прекрасной половины человечества чаще выбирают другие тактики: молчать, пить успокоительное или выполнять дыхательную гимнастику.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За два года доходы областного бюджета выросли на 30%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 13 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Муниципалитетами выполнено 98% заданий в системе мониторинга уборки-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Мурманской области разработаны два законопроекта, чтобы помочь гражданам легализовать гаражи
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика