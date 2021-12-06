На каждого десятого работающего систематически повышает голос начальник

Мужчины чаще женщин считают, что начальник кричит на них просто так, а женщины чаще видят причиной повышения голоса собственные ошибки и невыполнение плана. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

6 из 10 россиян сообщили, что руководитель никогда не повышает на них голос. 4 из 10 признаются, что им приходилось участвовать в разговорах на повышенных тонах: 10% слышат крик руководства часто, а 30% — лишь иногда.

По мнению россиян, самая распространенная причина для крика в офисе — это стресс и плохое настроение начальства: 21% россиян, на которых повышает голос руководитель, сообщили, что в последний раз он делал это именно потому, что был не в духе. 11% рассказали, что шеф кричал на них без причины, по 9% признались, что поводом стала допущенная ими ошибка и несогласие с руководителем в споре. По мнению 7% опрошенных, начальник разговаривает с ними на повышенных тонах потому, что ему в принципе свойственна такая манера общения. В 5% случаев причиной повышения голоса в последний раз стало невыполнение сотрудниками плана. По 3% опрошенных сообщили, что руководитель кричал на них из-за вопроса или просьбы, недопонимания, отказа выполнять чужую работу. О том, что разговор на повышенных тонах состоялся из-за ухода работника на больничный, рассказали 2% респондентов. Столько же видят причину крика в том, что руководителю не понравилось, как сделана работа. Каждый десятый рассказал о других поводах: отказ вакцинироваться от COVID-19, пропущенный звонок в выходные дни, перерасход рабочих материалов и т.д.

Мужчины чаще, чем женщины, считают, что в последний раз руководитель кричал на них без причины. Тех же, кто признает, что начальник повысил голос из-за допущенной ими ошибки, невыполнения плана и особой манеры общения, больше среди женщин.

Как справляются со стрессом россияне после разговора на повышенных тонах с шефом? Чаще всего — просто абстрагируются и стараются не обращать внимания (48%). 7% опрошенных обычно молчат, а 5%, напротив, — тоже повышают голос. Пьют успокоительное 4% респондентов, чай или кофе — 3%. Курят, глубоко дышат, медитируют или идут в спортзал — также по 3%. 2% берут себя в руки и продолжают работать. Ещеё2% подбирают аргументы в свою защиту, выходят на улицу подышать или заедают стресс. О других способах справиться с нервами рассказали 14% россиян: они пишут жалобы вышестоящему начальству, улыбаются в ответ, слушают музыку, плачут, рисуют, считают до десяти, думают о зарплате и семье, выговариваются родным и друзьям.

Абстрагируются от вербальной агрессии руководителя, кричат на него в ответ и уходят курить чаще мужчины, чем женщины. Представительницы прекрасной половины человечества чаще выбирают другие тактики: молчать, пить успокоительное или выполнять дыхательную гимнастику.