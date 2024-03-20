На каждого жителя Мурманской области в среднем приходится три банковские картыВ Мурманской области пройти витаминизацию теперь можно и по временной регистрации
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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 11:00

На каждого жителя Мурманской области в среднем приходится три банковские карты

В 2023 году жители Мурманской области совершили свыше 473,7 млн операций с использованием платежных карт на общую сумму более 1,0 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом это на 4,6% больше по количеству транзакций и на 6,6% – по объёму.

Чаще всего жители региона использовали карты для оплаты товаров и услуг, они совершили почти 390,4 млн таких транзакций. Число безналичных платежей выросло на 5,0%. Операций по снятию наличных в банкоматах стало на 12,3% меньше – в 2023 году северяне провели более 10,2 млн таких транзакций. Их сумма составила 164,7 млрд рублей.

«Сегодня для жителей области доступен и сервис «наличные на кассе». Он позволяет снимать деньги с карты не только в банкомате или в отделении банка, но и в обычном магазине или на автозаправке при оплате покупки на кассе. За один раз можно снять не более 5 тысяч рублей, в месяц – до 30 тысяч с одной карты. На 1 января 2024 года в регионе этим сервисом предлагают воспользоваться уже в 202 точках. Их стало наполовину больше, чем было годом ранее», – прокомментировала руководитель сектора платежных систем и расчётов Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Кориневская.

Количество платёжных карт, выданных на территории Мурманской области, выросло за год на 7,2% и к 1 января 2024 года составило 2,3 млн штук. На каждого жителя региона в среднем приходится три банковские карты.

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