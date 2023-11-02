На кинофестивале «Северный характер» покажут рекордное количество фильмов, снятых в Мурманской области

На XV международном кинофестивале «Северный характер», который стартует в Мурманске 13 ноября, будет показано рекордное количество фильмов, снятых в Мурманской области.

Из 76 фильмов конкурсной программы девять сняты в Заполярье. В том числе четыре полнометражных фильма и два сериала.

«Такого количества конкурсных картин, где в качестве локаций выбран наш регион, ещё не было. Причём в конкурсе участвуют фильмы высокого качества, снятые в том числе большими федеральными компаниями», - рассказала директор кинофестиваля и руководитель регионального Центра развития кинопроизводства Светлана Солдатова.

Это четыре полнометражных фильма 2023 года: «Туман» (12+), «Снегирь» (12+), «Свет» (12+), «Год рождения» (16+). Показ фильма «Туман» станет премьерным, во всероссийский прокат этот фильм выйдет позднее. Поэтому мурманский зритель увидит этот фильм первым на большом экране.

Кроме того, в конкурсной программе два сериала: «Баренцево море» (16+) и «Заполярный вальс» (12+), уже показанные по федеральным каналам и полюбившиеся зрителям. В этих фильмах участвовало рекордное количество местной массовки.

«Разные кинокомпании увидели Мурманскую область в разных аспектах и ракурсах. У мурманчан, которые придут на кинофестиваль, будет уникальная возможность увидеть свой регион другими глазами, глазами творческих людей со всей страны», - рассказала Светлана Солдатова.

Все кинопоказы будут проходить бесплатно. Полная программа кинофестиваля «Северный Характер» есть на сайте: https://northchar.ru/ru

Фото (Центр кинопроизводства Мурманской области со съёмок сериала «Баренцево море») предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер».