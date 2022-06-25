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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.22 09:00

На кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе боевиками ВСУ готовится очередная провокация

Вчера Министерство обороны РФ сообщило, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили силы противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга. В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные – Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое.

А в это время Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Харькове в здании профессионального училища № 33 (ул. Владислава Зубенко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжёлая техника и артиллерия;

в Ясногорке Донецкой Народной Республики в школах №21 (ул. Левобережная) и № 0 (ул. Волховская) неонацисты оборудовали опорные пункты и разместили РСЗО, при этом, в учебных заведениях под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов;

в Угледаре Донецкой Народной Республики в густонаселенных кварталах (ул. 13-и десантников и ул. Молодёжная) боевиками националистических батальонов «Айдар», «Правый сектор» и «Азов» оборудованы укрепленные районы, опорные пункты, склады вооружения и боеприпасов, а на крышах многоэтажных жилых зданий установлены минометы, из которых регулярно обстреливаются близлежащие населенные пункты. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются;

в Одессе на верхних этажах жилых домов (ул. Ланжероновская) националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и, фактически, используются националистами в качестве «живого щита».

Кроме того, достоверно установлено, что специалисты 83 центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы. Для этого на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства. В случае удара Вооруженных сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих.

Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран «цивилизованного» Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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