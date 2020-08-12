На кладбище в Росляково прошла траурная церемония в память о погибшем экипаже АПРК «Курск»

Здесь похоронен командир стартовой группы БЧ-2 АПРК «Курск» капитан-лейтенант Борис Гелетин. Каждый год 12 августа ровно в 11 часов 28 минут 26 секунд у его могилы собираются североморцы. Это время, когда в Баренцевом море произошла трагедия - погибли 118 моряков.

Сегодня в памятном мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев и зампредседателя Игорь Козинский, руководитель местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Годунов и североморской организации профсоюза гражданского персонала ВС РФ Сергей Кошкарёв, а также Наталья Баранцева - директор 9 школы города, в которой учился Борис Гелетин.

Вдова моряка Наталья Гелетина сегодня тоже здесь. Уже несколько лет она живёт в другом городе, но каждый год приезжает в Североморск. 2000 год принёс семье сразу два потрясения. В июле Наталья похоронила сына, в августе мужа.

- Я люблю и помню. Уже 20 лет прошло, как я живу без них, но они всё равно моя семья, как бы то ни было. Они в моей памяти, - сказала Наталья Гелетина.