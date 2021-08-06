На кладбище в Сафоново отреставрировали 17 надгробий воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В муниципалитете продолжается реализация федеральной программы «Увековечивание памяти погибших во время Великой Отечественной войны».

Министр культуры региона Ольга Обухова и руководитель ЗАТО Олег Прасов во время рабочей поездки посетили воинский участок на кладбище в посёлке Сафоново.

- Федеральная программа «Увековечивание памяти погибших во время Великой Отечественной войны» работает в Заполярье уже второй год. И очень здорово, что Североморск и в прошлом году реализовал это финансирование, и в этом году оперативно подготовил документы – работы выполнены в сроки и качественно. В Мурманской области в рамках программы ремонтируются также захоронения в Заозерске, Александровске и в Кандалакше. Хотела бы сказать огромное спасибо волонтёрам, общественникам, поисковым отрядам – и тем, которые уже давно работают, и вновь образовавшимся – за их работу. В своё личное время северяне отправляются в экспедиции по Кольскому полуострову и приводят в порядок надгробия наших героев. Это наша память. Низкий им поклон, - сказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

- Эта программа очень важна. Годы проходят и неизбежно некоторые захоронения оказываются на грани утраты, памятники ветшают, иногда даже теряется информация о захоронении. В прошлом году благодаря программе было восстановлено 82 надгробия на военно-мемориальном кладбище в Североморске. В этом году отреставрировано 17 надгробий на воинском участке старого кладбища Сафоново, - рассказал руководитель муниципалитета Олег Прасов.

Как отметила начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО Североморск Зоя Кругляк, ремонту предшествовала кропотливая работа. Только благодаря совместному труду краеведов, поисковиков, сотрудников североморского военкомата и военно-мемориальной службы Северного флота удалось установить фамилии бойцов советской армии и точное местонахождение захоронений, сообщает администрация ЗАТО г.Североморск..

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11188-na-kladbishe-v-safonovo-otrestavrirovali-17-nadgrobiy/