Мурманская область – обладатель Гран-при Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»На кого учиться, чтобы в Мурманской области пригодиться?
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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 12:00

На кого учиться, чтобы в Мурманской области пригодиться?

Какие профессии наиболее доступны школьникам этой весной – обзор по версии hh.ru. В преддверии лета юные жители региона все чаще выходят на рынок труда в поисках подработки и первых карьерных проб. Аналитики hh.ru выяснили, какие сферы наиболее интересны местным школьникам, сколько они хотят зарабатывать, а также какие страхи испытывают при поиске работы. 

Данные hh.ru за 2025 год показали, что подростки 14-18 лет сталкиваются со сложностями при попытке найти работу. При этом их зарплатные ожидания растут быстрее, чем готовность работодателей принимать юных соискателей.

Активность на рынке

Школьники Мурманской области активно ищут работу: за последнее время более 1,1 тысячи юных соискателей от 14 до 18 лет обновили свои резюме на hh.ru.

Больше всего молодые соискатели интересуются работой в сфере обслуживания (здесь размещено 16% резюме от всего объёма активных соискателей). На втором месте по популярности у мурманских подростков – сфера продаж (15% резюме от юных соискателей), на третьем месте – рабочие профессии (14%). Также юные соискатели Мурманской области активно ищут работу в сфере транспорта и логистики (здесь размещено ещё 13% резюме от подростков), завершает пятёрку наиболее популярных сфер для работы на лето – общепит и гостиничный бизнес (11% резюме).

Зарплаты

Согласно исследованию, 81% подростков ищут работу прежде всего для получения карманных денег. Однако 44% сталкиваются с принципиальной проблемой — работодатели всегда не готовы брать на работу несовершеннолетних. Примечательно, что за последний год медианные зарплатные ожидания подростков выросли на 12% (с 26500 до 29800 рублей), тогда как больше половины доступных им вакансий предлагают зарплату ниже 25000 рублей.

Проблемы с поиском работы

Эта ситуация усугубляется тем, что особенно ярко проявляется разрыв между требованиями работодателей и реальными навыками подростков. Среди наиболее востребованных hard skills — доставка заказов (61% вакансий), навыки навигации (58%) и поиск информации в интернете (56%). В soft skills лидируют стрессоустойчивость (78%), работа в команде (72%) и быстрая обучаемость (68%).

Однако, по данным hh.ru, проблемы не заканчиваются с совершеннолетием. Молодые специалисты 18-24 лет:

•        В 38% случаев испытывают сложности с поиском подходящих вакансий;

•        35% боятся не пройти собеседования;

•        44% опасаются обмана со стороны работодателей;

•        27% молодых специалистов просто не знают, как себя вести на собеседовании или не знают, как себя презентовать потенциальному работодателю.

Даже опытные работники сталкиваются с трудностями:

•        Специалисты 25-34 лет отмечают рост требований при сохранении зарплатного уровня;

•        В группе 35-44 лет 28% сообщают о возрастной дискриминации.

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