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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.21 13:00

На коллегии областного Росреестра отмечена неоднозначная ситуация на рынке недвижимости в регионе

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялось заседание коллегии, на котором были подведены основные итоги деятельности за прошедшие 6 месяцев текущего года. С докладом выступила руководитель управления Анна Бойко. Особое внимание в докладе было уделено вопросам в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимость, как одному из приоритетных для Росреестра направлению.

Отмечено, что в первом полугодии 2021 года количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав в отношении объектов недвижимости на территории Заполярья в целом сократилось на 8,6% по сравнению с 2020 годом. Продолжается начавшееся ещё в прошлом году снижение числа регистрационных действий в отношении коммерческой недвижимости – спад практически в 2 раза (в 2020 г. - 20575, в 2021 г. - 10441). Также зафиксирован на 7,5% спад регистрации прав по земельным участкам.

А вот на рынке жилой недвижимости диаметрально противоположная ситуация – количество зарегистрированных прав выросло более чем на 44%. Кроме этого, на 30% увеличилось число ипотечных сделок с жильём (в 2021 году их количество составило 4170), при этом более 32% заявлений на регистрацию ипотеки подано в электронном виде.

«В 2021 году Росреестр поставил масштабную задачу по активному развитию электронных сервисов. Запланировано перевести все крупные банки на электронное взаимодействие с ведомством по единому стандарту и вывести электронную регистрацию ипотеки практически в режим онлайн (максимальный срок 1 рабочий день). Уже сейчас наше управление регистрирует ипотечные сделки, поданные в электронном виде, в течение 1-2 дней», - сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

На коллегии областного Росреестра также было отмечено, что в этом году северяне стали активней оформлять недвижимость, находящуюся за пределами Мурманской области – по сравнению с I полугодием 2020 года рост экстерриториальных заявлений составил более 112%. В свою очередь, в 3,5 раза выросло количество обращений, поступивших от жителей других регионов, о проведении учетно-регистрационных действий в отношении недвижимости, расположенной в Заполярье (2049 заявлений).

В 2021 году увеличилось и количество обращений в сфере кадастрового учёта. За 6 месяцев в Росреестр по Мурманской области поступило более 3 тысяч заявлений о проведении кадастрового учёта, внесении изменений в характеристики объекта и т.д., что превысило показатели прошлого года на 38,5%.

В целом представленная статистика говорит о неоднозначной ситуации на рынке недвижимости в регионе. И если коммерческий сектор всё ещё переживает негативные последствия пандемии коронавируса, то рынок жилья смог отыграть свои позиции и уверенно набирает обороты, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

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