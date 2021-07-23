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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.21 15:00

На коллегии прокуратуры Мурманской области отмечена недостаточно активная работа по выявлению и раскрытию преступлений

22 июля под председательством прокурора Мурманской области Сергея Владимировича Паволина состоялось заседание коллегии региональной прокуратуры, на котором были подведены итоги работы за по I полугодие  2021 года, определены задачи по совершенствованию прокурорского надзора. В заседании коллегии приняла участие начальник управлений Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Западному Федеральному округу Нелли Евгеньевна Солнышкина.

Открывая заседание, прокурор Мурманской области Сергей Владимирович Паволин дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе, роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности.

В зоне повышенного внимания находились вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, исполнения бюджетного, природоохранного законодательства, соблюдения социальных, трудовых и иных прав граждан, охрана интересов инвалидов, социально-незащищенных слоев населения.

За 6 месяцев текущего года прокурорами выявлено свыше 26 тысяч нарушений федерального законодательства, защищены права более 2 тысяч граждан. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено почти 2,5 тысячи лиц, к административной – 768, возбуждено 55 уголовных дел.

В результате прокурорского вмешательства гражданам возвращено более 109 млн рублей задолженности по заработной плате, выплачено более 72 млн рублей долгов перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Самое пристальное внимание сосредоточено на соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, их медицинского и социального обслуживания, доступности и безопасности образовательного процесса, обеспечения жильем детей-сирот.

Прокурором области отмечено, что под особым контролем должны находиться сфера ЖКХ и вопросы защиты жилищных прав граждан. Более 4,5 тысячи нарушений выявлено прокурорами в указанных сферах. В суды направлено около 300 исков, внесено более 1,5 тысячи представлений, возбуждено 24 уголовных дела. Приоритетным необходимо считать постоянный контроль за ходом подготовки региона, муниципальных образований к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

В сфере реализации национальных проектов прокурорами выявлено более 100 нарушений, в связи с чем, принято более 70 мер реагирования. При реализации приоритетных национальных проектов, работа прокуроров и контролирующих органов должна быть нацелена на сохранность бюджетных средств, а также на их целевое расходование и своевременное доведение до конечных получателей.

В сфере природоохранного законодательства особое внимание прокуроров было обращено на качество надзора за состоянием экологической ситуации в области, а также прохождение регионом пожароопасного периода. Указано на необходимость повышенного внимания качеству питьевой воды в отдельных населенных пунктах.

Отмечено, что состояние преступности на территории области фактически осталось на уровне прошлого года. Число зарегистрированных преступлений увеличилось лишь на 0,08% и составило 5980. Вместе с тем отмечается недостаточно активная работа по выявлению и раскрытию преступлений, особенно, совершенных в сфере экономики и коррупционной направленности.

С докладами по направлениям надзорной деятельности выступили начальники структурных подразделений прокуратуры области. В выступлениях отмечены принятые меры, достигнутые результаты и проблемные вопросы осуществления надзора по основным направлениям деятельности прокуратуры области.

О проделанной работе на местах заслушаны районные прокуроры.

По результатам заседания члены коллегии приняли решение и выработали конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности прокуратуры Мурманской области.

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