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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.22 10:00

На Кольская АЭС наградили лидеров в сфере охраны труда

28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда. С 2003 года это мероприятие стало традиционным для всех атомных станций Концерна «Росэнергоатом», в том числе для Кольской АЭС. Его основная тема в этом году – значение социального диалога и вовлеченности всех заинтересованных сторон для формирования позитивной культуры охраны труда.

«Забота о здоровье и безопасности персонала, улучшение условий труда – первоочередные задачи для руководства станции, - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. - На таком высокотехнологичном производстве как атомная станция, необходимо четко соблюдать все требования охраны труда. В этом деле мелочей не бывает. Персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, как основными, так и дополнительными».

Сегодня были подведены итоги конкурса на «Лучшее подразделение Кольской АЭС по охране труда за 2021 год», лучшим стал электрический цех. Второе место занял химический цех, третье место в конкурсе завоевал коллектив цеха централизованного ремонта.

Также были объявлены результаты дивизионального конкурса, организованного АО «Концерн Росэнергоатом» на знание правил охраны труда среди работников АЭС. Второе место среди рабочих специальностей занял электромонтер отдела электрического цеха Кольской атомной станции Дмитрий Семёнов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Кольская АЭС уделяет охране труда особое внимание. На предприятии организован постоянный контроль за соблюдением правил техники безопасности, действует многоступенчатая система управления охраной труда, в которую вовлечен каждый работник.

Заполярная атомная станция является лидером Мурманской области в сфере охраны труда и профессионального здоровья персонала среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек. Кольская АЭС принимает участие в этом конкурсе с 2013 года и всегда демонстрирует достойный результат.

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей КАЭС.

Комментарии

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