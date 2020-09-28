Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни характер погоды в нашем регионе изменится. Ожидается, что на Кольский полуостров начнёт поступать холодная воздушная масса, будет преобладать ветер северных направлений, временами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха днём составит +6+12°.

Сегодня, 28 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +1+6°, местами до -3°, днём +8+13°.

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29 сентября Землю ожидает магнитная буря, сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. 28 сентября магнитосфера будет возбужденной, говорят специалисты, а 29-го возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь. Геомагнитное поле будет неустойчивое.

Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.