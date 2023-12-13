На Кольский полуостров по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса приехали 60 школьников из Приморского района Запорожской области

В числе участников поездки – лидеры «Движения Первых» и призёры регионального этапа президентских спортивных игр.

Ребята разместились в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Их поприветствовали министр образования и науки Диана Кузнецова и омбудсмен по защите прав человека в Мурманской области Михаил Шилов.

Как поделились гости, их впечатлил, конечно же, снег, а вот морозная зимняя погода нисколько не напугала – все с интересом ждут поездок, прогулок и экскурсий, а также северного сияния.

А вчера ребят из подшефного района приветствовали спикер регионального парламента Сергей Дубовой, первый вице-спикер Владимир Мищенко и председатель профильного комитета областной Думы Ирина Просоленко.

Сергей Дубовой рассказал об основных направлениях и особенностях деятельности Мурманской областной Думы, о работе в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Приморского района и планах на будущее. Он акцентировал внимание школьников на необходимости укрепления связей между нашими регионами. – Северяне с готовностью откликнулись на призыв помочь подшефному району. Все объекты, которые уже сданы, и те, что ещё будут, жители Мурманской области делают от чистого сердца. В планах ремонты и реконструкции школ, детских садов, поликлиник, дорог и многое другое. Надеюсь, что наши добрые взаимоотношения перерастут в крепкую дружбу на долгие годы. Ирина Просоленко поделилась впечатлениями от недавнего визита депутатов Мурманской областной Думы в Приморск в начале ноября этого года. Депутаты обратили внимание гостей на то, что их визит в Мурманскую областную Думу совпал с государственным праздником – Днём Конституции России. Сергей Дубовой и Владимир Мищенко рассказали ребятам о ключевых положениях Основного закона. – Вы стали гражданами великой страны. Мы очень гордимся историей нашего государства, уважаем традиции и духовные ценности, которые оставили нам в наследство предки. А будущее России – за молодёжью. У вас есть реальная возможность внести посильную лепту в решение тех задач, которые стоят перед нашими регионами, а жители Мурманской области вам помогут, - отметил Владимир Мищенко. Юные приморцы уже побывали на обзорной экскурсии по городу-герою Мурманску, в Мурманском областном краеведческом музее, впереди – посещение атомного ледокола «Ленин», культурно-туристического комплекса «Легенды Севера» и другие интересные мероприятия. Как поделились гости, их впечатлил снег, а вот морозы нисколько не напугали – все с интересом ждут поездок, прогулок и экскурсий, а также встречи с северным сиянием.

Фото: https://gov-murman.ru