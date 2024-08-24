Как сообщает Мурманское УГМС, 24 августа с фронтальной системой очередного атлантического циклона на Кольский полуостров придут дожди, дневная температура воздуха в этот период составит от +15 до +21°.

Сегодня, 23 августа, будет переменная облачность. Ночью на западе небольшой дождь; днём небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

24-26 августа на крайнем севере Кольского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.

Предупреждение о высокой пожарной опасности.

24-26 августа в центральной и южной частях Кольского района Мурманской области, на юге Кандалакшского района, в Терском районе, в районе г.г. Кировск и Апатиты ожидается IV региональный класс пожарной опасности.