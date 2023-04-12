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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 08:00

На Кольский полуостров приходит холодный антициклон из Арктики

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием западной периферии циклона, смещающегося с юго-востока Баренцева моря на Северный Урал. В нашем регионе ожидается преимущественно облачная погода и понижение температуры воздуха.

Днём 12 апреля на Кольский полуостров начнёт распространятся холодный арктический антициклон, 13 апреля центр антициклона будет располагаться над Мурманской и Архангельской областями. В этот период дневная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, в ночные часы ожидается существенное понижение температуры до -5-10 градусов, местами до -12-17.

Сегодня, 12 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -1 до +4°.

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