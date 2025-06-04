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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 15:30

На Кольской АЭС более 60 детей из Мурманской области получили награды за идеи сохранения природы

В конце учебного года в городе Полярные Зори подвели итоги регионального этапа форума «Изменение климата глазами детей – 2025», в котором приняли участие около 400 конкурсантов в возрасте от 3 до 17 лет из 11 населённых пунктов Мурманской области. Форум проводился в период с 10 февраля по 20 апреля 2025 года и был посвящён проблемам глобального изменения климата и его последствиям.

Конкурсные работы участников на тему «Мы в ответе за нашу планету» были представлены в четырёх номинациях: «Экоблогер», «ЭкоМода», «Рисунок» и «ЭкоПоделки». Ребята готовили коллекции костюмов, сделанных из вторсырья, а также поделки, изготовленные из отходов, рисунки и видеорепортажи.

Учредителями регионального отборочного этапа форума выступили: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»; профсоюзная организация Кольской АЭС; приёмная Общественного совета ГК «Росатом» и Полярнозоринское отделение общественного детского экологического движения «Зелёная планета».

Работы победителей регионального тура продолжат борьбу в международном этапе IV детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2025», который проводится Фондом защиты окружающей среды – «ЭКОФОН», при поддержке государственных, общественных, научных и культурных учреждений и организаций России.

«Кольская АЭС проводит детские конкурсы экологической направленности с 2003 года и всегда поддерживает мероприятия, направленные на защиту окружающей среды. Наша цель – рассказывать детям о важности бережного отношения к природе, об экологических проблемах и влиянии человека на изменение климата. Возможно, что в будущем кто-нибудь из сегодняшних школьников придёт работать в атомную отрасль, чтобы сделать ее еще более экологически безопасной», – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

 

Фото: рисунок «Животные в опасности» Калинина Александра, 8 лет,  г. Полярные Зори.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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