На Кольской АЭС экологическая безопасность всегда была одним из приоритетных направлений – убедились участники акции «Уникальные водоёмы России»

В рамках федерального проекта «Уникальные водоёмы России», 13 мая студенты, добровольцы и журналисты посетили Кольскую АЭС и познакомились с гидротехническими объектами станции. Всероссийская акция поддержана Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным агентством водных ресурсов и инициативой «Чистые берега Евразии». Партнерами проекта выступают Общественный совет Государственной корпорации «Росатом» и ПАО «ГМК «Норникель».

Вода крупнейшего озера Кольского полуострова – Имандры служит источником технического водоснабжения Кольской АЭС. Из губы Глубокая через блочные насосные станции вода непрерывно поступает на АЭС, обеспечивая работу технологического цикла четырех энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами, а после сбрасывается в губу Бабинская.

«Мы любим Имандру, сами пьём эту воду, поэтому загрязнять озеро было бы неправильно с нашей стороны, – отметила начальник отдела охраны окружающей среды Кольской АЭС Ирина Пенина. – Что касается сброса загрязняющих веществ, есть допустимый минимум, разрешенный Росприроднадзором и ФМБА, а есть целевой показатель АО «Концерн Росэнергоатом», который составляет 18 % от этого минимума. Станция достигает уровня в 1,5% от минимума».

На Кольской АЭС экологическая безопасность всегда была одним из приоритетных направлений. С 1972 года контроль за состоянием водных объектов окружающей среды осуществляет лаборатория производственного экологического контроля АЭС, созданная еще до пуска 1 энергоблока. Лаборатория контролирует все стоки, а также выполняет химический контроль природных вод. Уникальное оборудование и высокий профессионализм сотрудников лаборатории подтверждают качество выполняемой работы, а также отсутствие воздействия заполярной атомной станции на окружающую среду, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.