На Кольской АЭС модернизировали устройство для технического обследования оборудования реакторного цеха

Специалисты Кольской АЭС в рамках подготовки к ремонтной кампании, которая стартует с 1 марта 2026 года на энергоблоке №1, модернизировали роботизированное устройство – кроулер, используемое для технического обследования оборудования реакторного цеха.

Оно предназначено для технического обследования оборудования реакторного цеха и представляет собой самоходную шестиколесную платформу, оснащённую тремя телекамерами высокой четкости и манипулятором для обследования полостей оборудования с системой натяжения троса.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, обычно все операции с кроулером выполняются дистанционно с помощью специального пульта. Введённое усовершенствование позволяет избежать запутывания троса, а также помогает оператору не отвлекаться на лишнее, сосредоточив всё внимание на выполнении основной задачи. Таким образом, удалось повысить уровень безопасности системы управления роботом в целом.

«Данная система гарантирует сохранность троса и обеспечивает возможность вернуть механизм в нужное положение при любых условиях. Модернизация повысила надёжность устройства для технического обследования оборудования и сократила время проведения процедур, увеличив их эффективность», – прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Фото: предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.