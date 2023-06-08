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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.23 13:00

На Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт 3-го энергоблока с элементами модернизации

На Кольской АЭС стартовал ремонт энергоблока №3, который продлится 81 день. В рамках планово-предупредительного ремонта запланировано 2073 ремонтные операции.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в соответствии с графиком будет осуществлен капитальный ремонт реактора, главного циркуляционного насоса, турбогенератора и циркуляционного насоса блочно-насосной станции. Кроме того, запланированы следующие основные работы по модернизации: уплотнение главных разъёмов главных циркуляционных насосов, замена арматуры реакторного и турбинного цеха, а также замена газодувок системы дожигания водорода.

«Кольская АЭС надёжно обеспечивает электроэнергией Арктический регион, промышленность, города и посёлки. Планово-предупредительный ремонт (ППР) – это ежегодная плановая процедура, которая проводится на нашей станции с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», – отметил Первый заместитель главного инженера Кольской АЭС по эксплуатации Валерий Кононов.

Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 880 МВт обеспечивается работой энергоблоков №1 и №2 Кольской АЭС. На энергоблоке №4 продолжается планово-предупредительный ремонт.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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