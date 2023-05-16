На Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт 4-го энергоблока

Начался планово-предупредительный ремонт четвертого энергоблока, который продлится 54 дня. Блок №4 был отключён от сети 14 мая в 19.19.

В соответствии с графиком будет осуществлен плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений.

«Наша задача – бесперебойно снабжать электроэнергией потребителей Мурманской области. В рамках ремонта четвертого энергоблока мы планируем осуществить модернизацию уплотнения главного циркуляционного насоса, средний ремонт реакторной установки, текущий ремонт паротурбинных установок и системы техводы ответственных потребителей», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, станция надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 750 МВт обеспечивается работой энергоблоков №№1, 2 и 3 Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.