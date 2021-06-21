На Кольской АЭС начнут производить водород в 2023 году

Кольская АЭС выбрана пилотной площадкой для создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода и обращению с ним, об этом сообщил директор предприятия Василий Омельчук в ходе пресс-конференции 18 июня.

Кольская АЭС была выбрана по нескольким причинам, основные – это избыток вырабатываемой энергии, её низкая стоимость, а также наличие всей необходимой инфраструктуры и опыта по производству водорода в небольших количествах для собственных нужд станции.

«Мы должны создать систему обращения с водородом в промышленных масштабах – получение, сжатие или сжижение и транспортировка. В 2023 году мы должны ввести в работу комплекс с электролизными установками мощностью 1 МВт, затем планируется увеличение мощности и производительности СИК до 10 МВт. Если технология заработает, то она получит развитие по всей Российской Федерации», – отметил Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, водородная энергетика является сегодня одним из приоритетных направлений научно-технологического развития Госкорпорации «Росатом».