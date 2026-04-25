На Кольской АЭС наградили победителей конкурса детского рисунка по охране труда «Безопасная работа – это каждого забота»

В информационном центре Кольской АЭС состоялась церемония награждения победителей муниципального конкурса детского рисунка по охране труда «Безопасная работа – это каждого забота». Конкурс собрал 74 работы детей в возрасте от 5 до 15 лет из городов Мурманской области – Полярных Зорь, Кандалакши и Мончегорска.

Юные художники соревновались в трёх номинациях: «Безопасный труд глазами детей», «Мои правила безопасности» и «Охрана труда в знаках и символах». Работы оценивались в четырёх возрастных группах (до 6 лет, 7–9, 10–12 и 13–15 лет). Организаторами конкурса выступили Кольская АЭС, «Колатомэнергоремонт» и первичная профсоюзная организация атомной станции.

Среди самых юных участников (до 6 лет) первое место в номинации «Безопасный труд глазами детей» заняла Виктория Халявина из Кандалакши с рисунком «Папа работает безопасно». В номинации «Мои правила безопасности» победил Алексей Рассоветский из Полярных Зорь (рисунок «Осторожно! Окно открыто!»). А в категории «Охрана труда в знаках и символах» лучшей признана Полина Власко из Полярных Зорь.

В старшей возрастной группе (13–15 лет) жюри отметило Полину Пологих (рисунок «Мы – монтажники-высотники!»), Александра Рассоветского («Стройка – не место для игр») и Лидию Ежову («Безопасная работа – это каждого забота»). Все работы победителей будут направлены в АО «Концерн Росэнергоатом» для участия в отраслевом конкурсе детского рисунка по охране труда.

«Культура безопасности на производстве воспитывается с детства. Через конкурс рисунка по охране труда мы хотим привлечь внимание детей к соблюдению правил безопасности в работе и в жизни, а также к возможным последствиям пренебрежения ими, – пояснил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов. – Отрадно, что в этом году география конкурса расширилась – к нам присоединились юные художники из Кандалакши и Мончегорска. Значит, тема безопасности действительно близка многим».

Педагоги, подготовившие призёров, получат благодарственные письма, а все участники – электронные сертификаты.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.