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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.22 11:30

На Кольской АЭС обсудили вопросы развития энергетического сектора Заполярья

18 ноября в рамках ХI международной горнопромышленной конференции «Баренц-арктическое экономическое партнёрство» на Кольской АЭС состоялся круглый стол «Развитие энергетического сектора Заполярья».

Встреча была посвящена инвестициям и инновационным стратегиям развития энергетики и промышленности Арктики. В ней приняли участие представители крупных промышленных, горнодобывающих, энергетических предприятий и правительства Мурманской области. Участники обсудили газификацию Мурманской области, создание и производство редких металлов для стратегических отраслей промышленности и перспективы развития энергетики Заполярья.

По мнению организаторов конференции, сейчас оказывается пристальное внимание к экологии региона. «Энергетика в Арктике должна быть чистой, без угля и мазута. Поэтому в Мурманской области отдается предпочтение чистой энергии - это атомная энергетика, гидроэнергетика и энергетические комплексы на природном газе. Кольская АЭС - предприятие высокой культуры, высокой ядерной и радиационной безопасности, победитель рейтингов по экологии. Поэтому именно на КАЭС мы проводим выездное заседание горнопромышленной конференции. Такие встречи полезны сверкой позиций, живыми беседами, здесь мы обсуждаем совершенствование электросетевого хозяйства и в целом развитие энергетики, и новые производства», - отметил Валерий Язев, президент НП «Горнопромышленники России».

«Мы обсудили значение энергетической обеспеченности горнорудного направления. Особенность Мурманской области – большой энергетический потенциал, только Кольская АЭС может вырабатывать на 3,5 млрд кВтч больше электроэнергии в год, поэтому сейчас стоимость электроэнергии остается самой низкой в европейской части России, что создает привлекательность для инвесторов и развития Арктики», - прокомментировал Василий Омельчук, директор Кольской АЭС.

Среди участников круглого стола: Публичное акционерное общество «Энел Россия», северная горная компания «Аркминерал», Оленегорский горно-обогатительный комбинат, Северо-Западная фосфорная компания, Кольский научный центр Российской академии наук, Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», Филиал АО «Русал Урал» в Кандалакше, Филиал АО СО «ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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