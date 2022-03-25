На Кольской АЭС определены победители конкурса по охране труда

Победители Дмитрий Семенов – электромонтер по обслуживанию оборудования электростанций и Сергей Емельянов – инженер-лаборант химического цеха, представят Кольскую АЭС в конкурсе по охране труда среди российских атомных станций.

На Кольской АЭС ежегодно проходит конкурс на знание правил в области охраны труда. В этом году в конкурсе приняли участие 22 человека. Работники, участвовавшие в конкурсе, показали жюри свои знания теории и практики: требования при работе с тепломеханическим оборудованием и тепловыми сетями атомных станций, с инструментами и приспособлениями, с электроустановками, при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов, при проведении работ на высоте, оказание первой медицинской помощи.

«Высокий уровень охраны труда – это заслуга всех: и работодателя, и работников станции, которые знают правила, инструкции и иные нормативные документы, регламентирующие безопасность. Сам конкурс – это не только возможность продемонстрировать свои знания, но и приобрести новый опыт, привлечь внимание работников к изучению и соблюдению правил охраны труда», - отметил Игорь Маракулин, главный инспектор Кольской АЭС.

В 2021 году Кольская АЭС признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности, также предприятие постоянно показывает высокий результат в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию по охране труда. Успешно реализованы пилотные проекты внедрения автоматизированного контроля обязательного использования и правильного применения персоналом средств индивидуальной защиты, а также «Развитие культуры открытости и доверия в вопросах безопасности»

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.