На Кольской АЭС открылась «Школа молодого специалиста»

19 октября началось обучение для первой из двух групп молодежи по 16 человек в каждой. За неделю интенсивных занятий начинающим атомщикам предстоит подробно познакомиться с основами культуры безопасности, разобрать сложные технологические и административно-правовые вопросы и даже испытать свои лидерские качества в ходе интеллектуальной игры в формате «Что? Где? Когда?».

«На Кольскую атомную станцию ежегодно поступают работать около 30 выпускников ведущих инженерных вузов России. Созданная на нашем предприятии система работы с молодыми специалистами позволяет им уже на начальном этапе почувствовать себя частью большого профессионального коллектива, преодолеть социально-бытовые трудности и увидеть перспективу для построения успешной карьеры», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Финальный этап «Школы молодого специалиста» на Кольской АЭС предусматривает традиционную беседу молодежи с главным инженером атомной станции. Такой диалог способствует формированию на предприятии атмосферы доверия, раскрывает молодым атомщикам важные особенности их профессиональной деятельности, настраивает на дальнейшее саморазвитие и совершенствование знаний и навыков.

По данным экспертов, Кольская АЭС, которая является крупнейшим энергетическим предприятием и обеспечивает электроэнергией более половины потребителей в регионе, неизменно входит в число лучших работодателей Мурманской области. Молодежь здесь привлекают современные технологии, конкурентная заработная плата, а также комфортные условия для жизни, созданные в городе-спутнике Кольской атомной станции.