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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.20 11:00

На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершён с опережением графика на неделю

8 мая в 10.26, после завершения капитального ремонта, продолжавшегося 56 суток, энергоблок №1 Кольской атомной станции был включён в сеть и начал поставлять электроэнергию в Единую энергетическую систему России.

В ходе ремонтной кампании был выполнен ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива и произведен контроль состояния корпуса реактора. Тщательное обследование не выявило дефектов сварных соединений и основного металла, что гарантирует его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Также проведено обслуживание главных запорных задвижек, парогенераторов и главных циркуляционных насосов.

В рамках программы обеспечения безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков на энергоблоке №1 осуществлена модернизация устройств релейной защиты и автоматики, уложено около 100 км новых кабельных линий, произведено их расключение в электрошкафах. Устройства релейной защиты и автоматики являются одним из ключевых элементов, обеспечивающих надежную работу оборудования атомной станции.

«Капитальный ремонт энергоблока №1 стал первым в графике ремонтной кампании 2020 года, и этот старт можно назвать успешным.  Все запланированные работы выполнены качественно и даже с некоторым опережением сроков. Будем стараться сохранить набранный темп и в дальнейшем», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Следующим этапом ремонтной кампании 2020 года на Кольской АЭС станет средний ремонт энергоблока №3. Его начало намечено на 16 мая. Всего же суммарная продолжительность ремонтов всех четырех энергоблоков Кольской АЭС в 2020 году составит 246 суток. Все ремонтные работы планируется завершить к началу октября, когда на территории Кольского Заполярья начинается период осенне-зимнего максимума.

Кольская АЭС надёжно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона, сообщает  www.rosenergoatom.ru.

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