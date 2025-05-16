На Кольской АЭС подведены итоги выполнения коллективного договора за 2024 год

В Городском Дворце культуры Полярных Зорь состоялась ежегодная конференция работников Кольской АЭС по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2024 год. 89 делегатов, представляющих подразделения станции, единогласно признали договор за предыдущий год выполненным.

В ходе конференции заслушали доклады директора Кольской АЭС и председателя первичной общественной профсоюзной организации работников атомной станции.

«В 2024 году Кольская АЭС достигла впечатляющего результата - выработала рекордные 11,386 млрд кВтч электроэнергии, что стало максимальным показателем с 1992 года. Особенно хочу отметить 17 декабря, когда за сутки станция выработала рекордные 44,49 млн кВтч. И это не просто цифра, это результат слаженной работы всего коллектива. Станция не только бьёт рекорды по выработке, но и подтверждает высокий уровень культуры безопасности — в 2024 году она четвертый раз подряд признана одной из лучших в России по этому показателю», — отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Численность персонала атомной станции в 2024 году составила 2162 человека со средним возрастом 44 года. Высокий уровень квалификации работников подтверждается результатами отраслевых и корпоративных конкурсов. В прошлом году 13 специалистов стали призёрами чемпионата профессионального мастерства по методике «WorldSkills», 22 работника получили награды по итогам конкурса «Инженер года-2023», а 7 сотрудников были отмечены в отраслевой программе признания «Человек года Росатома - 2023».

На Кольской АЭС действуют социальные корпоративные программы, направленные на улучшение жилищного, бытового и медицинского обслуживания работников станции и членов их семей, организацию отдыха и досуга, проведение спортивных мероприятий и реабилитацию работников. Особое внимание уделяется молодёжной политике, поддержке многодетных семей и пенсионеров. Все мероприятия реализованы в соответствии с календарным планом.

«Защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза — ключевые задачи профсоюзной организации. Эти задачи решаются через социальное партнёрство с руководством Кольской АЭС и концерном «Росэнергоатом» посредством коллективного договора. На конец 2024 года в профсоюзе состояло 67,5% персонала», – отметил председатель первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС Дмитрий Позолотин.

Делегаты конференции признали работу профсоюзной организации и администрации Кольской АЭС за отчётный период удовлетворительной. Коллективный договор за 2024 год выполнен в полном объёме.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.