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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.24 18:00

На Кольской АЭС подвели итоги конкурса детского рисунка по охране труда «Безопасная работа – это каждого забота»

В городе атомщиков завершился муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка по охране труда «Безопасная работа – это каждого забота». Конкурсанты в возрасте от 4 до 15 лет в своих рисунках продемонстрировали как правильно применять средства индивидуальной защиты, правила обращения с электроприборами и работы на высоте, а также соблюдение техники безопасности в повседневной жизни.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, детское творчество оценивалось в трёх номинациях: «Безопасный труд глазами детей», «Шаг в будущее» и «Охрана труда в знаках и символах». Организаторами конкурса выступили Кольская АЭС и АО «Колатомэнергоремонт».

Лучшие рисунки примут участие в областном этапе конкурса, организованном Министерством труда и социального развития Мурманской области. Также работы победителей будут направлены на выставку, инициированную управлением Департамента охраны труда и защиты персонала АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Москва.

«Культура безопасности на производстве воспитывается с детства. Через конкурс рисунка по охране труда, мы хотели привлечь внимание детей к соблюдению правил безопасности в работе и в жизни, а также к возможным последствиям пренебрежения ими», - пояснил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Ознакомиться с результатами конкурса можно в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/kolaplant) на официальной странице КАЭС. Награждение победителей состоится 19 апреля 2024 года.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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