На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года

На Кольской АЭС состоялось итоговое совещание по реализации ремонтной кампании 2025 года с участием руководителей Кольской АЭС и подрядных организаций. Участники провели детальный анализ всех выполненных в течение текущего года работ.

Так, в текущем году в ходе планово-предупредительного ремонта (ППР) на Кольской АЭС было проведено регламентное обслуживание всех энергоблоков, а также решён целый ряд задач, направленных на дальнейшее повышение безопасности и надёжности оборудования.

Также на энергоблоках были выполнены значимые мероприятия по модернизации. Наиболее важными из них стали работы по замене автоматических выключателей на всех энергоблоках, предохранительного клапана компенсатора объёма энергоблока №2, кабельных линий в турбинном отделении и главных циркуляционных насосов блоков №№2, 3 и 4. Выполнена модернизация аппаратуры систем безопасности энергоблоков №№3, 4 и аппаратуры управления дизель-генераторной установки энергоблока №3.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, одной из ключевых работ стала уникальная операция по замене демпфера реактора энергоблока №1 с применением новой технологии, разработанной совместно с АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Демпфер предназначен для снижения динамических нагрузок на оборудование, обеспечивая безопасность эксплуатации реактора.

«Всего силами более 1500 сотрудников станции и подрядных организаций было отремонтировано свыше 7000 единиц оборудования. И сегодня Кольская АЭС полностью готова к стабильному и надежному электроснабжению Арктического региона, что играет важную роль в обеспечении благополучия всех его жителей», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Участники совещания особо отметили слаженную работу специалистов, позволившую значительно сократить сроки и ресурсные затраты, а также выделили ряд положительных практик, которые могут быть в дальнейшем внедрены на других российских АЭС.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.