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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 11:00

На Кольской АЭС приняли новый коллективный договор на 2023-2026 годы

Конференция трудового коллектива Кольской АЭС состоялась 11 апреля. Участники конференции признали коллективный договор за 2022 год выполненным и приняли новый коллективный договор на 2023-2026 годы.

Изменения в новом коллективном договоре затронули вопросы увеличения сумм возмещения затрат на аренду жилья, кредитования на улучшение жилищных условий, а также увеличен объём финансирования путёвок для работников и их детей и др.

Одной из ключевых тем стало подведение итогов выполнения коллективного договора за 2022 год.

Особое внимание на Кольской атомной станции уделяется охране труда и культуре безопасности. В 2022 году Кольская АЭС функционировала бесперебойно и надёжно, обеспечивая жителей и предприятия Мурманской области электроэнергией.

«Кольская АЭС – лидер в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди крупных предприятий региона. Станция в прошлом году в шестой раз была признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности. Специалисты Кольской АЭС в 2022 году выполнили 73 мероприятия по повышению безопасности энергоблоков и надёжности оборудования. План по выработке электроэнергии в 2022 году был выполнен на 102%, что более половины всей электроэнергии, вырабатываемой в Мурманской области», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Огромный вклад в достижения АЭС, безопасную и эффективную эксплуатацию вносят её работники. Численность персонала Кольской АЭС в 2022 году – 2155 человек, средний возраст – 43 года.

На Кольской атомной электростанции в приоритете молодёжная политика и привлечение на работу молодых кадров. В 2022 году коллектив АЭС пополнился 38 молодыми специалистами – выпускниками опорных вузов Росатома и 29 молодыми работниками. Станция оказывает молодым сотрудникам материальную помощь: при трудоустройстве; при бракосочетании; при рождении ребёнка; на оплату услуг детских дошкольных учреждений; компенсирует стоимость аренды жилья; компенсирует банковский процент по ипотечному кредиту и мн. др.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, на сегодняшний день на АЭС действуют социальные корпоративные программы: улучшение жилищных условий, добровольное медицинское страхование, спорт и культура, поддержка молодёжи и пенсионеров. О том, как выполнялись социальные обязательства атомной станции в прошедшем году, рассказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук: «В течение 2022 года на Кольской АЭС дважды была проведена индексация окладов: на 10% в апреле и на 8% в сентябре. Кроме того, премию за реализованные предложения по улучшению получили 1318 работника. В 2022 году 345 работников прошли санаторно-курортное лечение и реабилитацию в санаториях РФ, а оздоровление в санатории-профилактории Кольской АЭС – 1521 работник».

«Защита социально-экономических и трудовых прав работников, повышение их благосостояния – главная задача первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС. Мы решаем эти задачи с помощью социального партнёрства профсоюзной организации с руководством Кольской АЭС и концерна «Росэнергоатом» через коллективный договор. По подсчётам на конец 2022 года в профсоюзе КАЭС состояло 64% персонала», – отметил председатель первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС Дмитрий Позолотин.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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