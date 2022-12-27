На Кольской АЭС произвели первый водород на новом экологичном электролизёре

Новая электролизная установка отечественной сборки произвела первый водород, который необходим для охлаждения турбогенераторов, вырабатывающих электроэнергию на атомной станции.

Турбогенераторы на Кольской АЭС всегда охлаждались при помощи водорода, производимого электролизёрами старого типа – щелочными. В новом электролизёре водород производится с использованием протонообменных мембран, что гораздо более экологично. Это новейшая технология, которая впервые используется в промышленном масштабе на площадке АЭС концерна «Росэнергоатом».

«Сегодня Россия активизирует работу по созданию высокотехнологичной основы во всех сферах жизни. Водородная энергетика – это одно из приоритетных направлений научно-технологического развития Госкорпорации «Росатом». Мы верим, что данная пилотная установка зарекомендует себя, и в дальнейшем Кольская АЭС начнёт производить чистый водород в необходимых промышленных масштабах», – комментирует главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Преимущество новой электролизной установки – безопасность и чистота. Она производит водород чистотой 99,999%, а работа установки контролируется при помощи датчиков контроля водорода, которые реагируют на превышение установленных параметров, а также системы пожаротушения и вентиляции.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, электролизёр отечественного производства компании «Поликом» представляет собой готовую установку в контейнерном исполнении, для которой на месте нужна только бетонная площадка. Специальная система деионизации обеспечивает надёжность и безопасность работы комплекса за счёт подготовки воды к процессу электролиза и дополнительной очистки от вредных примесей.

Внутри электролизного блока молекула воды расщепляется на протоны, электроны и кислород и далее, благодаря разнице давлений и специальной мембране, которая пропускает только протоны и электроны снова объединяются, образуя водород, а кислород выводится из системы. Опыт по обращению с водородом позволил Кольской АЭС стать пилотной площадкой для производства водорода в России. Реализация проекта по созданию стендового-испытательного комплекса по производству водорода запланирована на 2025 год.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.