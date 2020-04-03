На Кольской АЭС проложат 100 км новых кабельных линий

Масштабный проект, направленный на обновление электрических систем Кольской АЭС, реализуется в рамках планово-предупредительного ремонта на энергоблоке № 1. Специалисты Кольской АЭС и подрядных организаций выполняют модернизацию устройств релейной защиты и автоматики блоков генератор-трансформатор, рабочих, резервных вводов и секционных выключателей секций 6 кВ, систем возбуждения турбогенераторов энергоблока № 1.

«В рамках программы обеспечения безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков на Кольской АЭС проводятся работы по укладке около 100 км новых кабельных линий и расключению кабелей в 30-ти шкафах устройств релейной защиты и автоматики, - отметил заместитель начальника электрического цеха Кольской АЭС Александр Быков. - Эта работа требует особой внимательности и сосредоточения, ведь кроме безошибочной и кропотливой разделки и расключения кабелей, необходимо аккуратно и эстетично разместить их внутри шкафов и подвести к оборудованию. Ювелирные работы по разделке и расключению кабелей вторичной коммутации к новому оборудованию выполняют женщины – электромонтажницы Кольской электромонтажной компании «Гидроэлектромонтаж».

Кроме прокладки кабелей в рамках программы обеспечения безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков на Кольской АЭС предстоит установить 40 шкафов релейной защиты и автоматики, 26 релейных отсеков ячеек 6 кВ, выполнить разделку и подключение проброшенных кабелей к новому оборудованию, провести пуско-наладочные работы.

Демонтаж старого оборудования и монтаж новых панелей релейной защиты и систем возбуждения производят работники Кольской электромонтажной компании «Гидроэлектромонтаж» и Кольского филиала «Атомэнергоремонта». Пусконаладкой занимаются специалисты электрического цеха Кольской АЭС совместно с АО «Атомтехэнерго», сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.