На Кольской АЭС прошла «Охота на риски»

Команда сотрудников Кольской АЭС под названием «Т1хЧ1» признана победителем марафона по культуре безопасности и охране труда «Охота на риски».

Проект организован Концерном «Росэнергоатом» и направлен на привлечение дополнительного внимания сотрудников электроэнергетического дивизиона России к вопросам безопасности в повседневной жизни. В 2024 году марафон получил название «PRO-практику», длился 1,5 месяца и объединил более 2500 человек.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, организаторы проекта подготовили для участников 5 индивидуальных и 5 командных заданий. Объединившись в команды, «охотники» в игровой форме соревновались, оценивая возможные производственные риски на своих предприятиях, выявляли потенциальные угрозы жизни и здоровью. Все найденные риски фиксировались и разрабатывались мероприятия по их устранению. Финальным конкурсным заданием марафона стала подготовка обучающей программы по культуре безопасности для своих коллег.

Кольскую АЭС признали лидером в номинации «Самая вовлечённая организация», ведь для участия в марафоне «Охота на риски» зарегистрировались 63 команды. Кирилл Большаков, ведущий инженер реакторного цеха КАЭС, стал самым активным координатором проекта на производственной площадке. А команда отдела охраны окружающей среды - «5 ОСТ» отмечена в номинации «Лучшая команда на предприятии».

«Охота на риски» - это не просто познавательная игра, это важный инструмент, направленный на снижение травматизма и повышение производственной безопасности. Сотрудники становятся внимательнее к соблюдениям правил охраны труда и не только на производстве, но и в повседневной жизни», - прокомментировал заместитель главного инженера Кольской АЭС по безопасности и надежности Александр Головаха.

Безопасность - ключевой фактор в вопросах атомной энергетики. Именно энергетика – основа социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Российский топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.